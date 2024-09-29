لقاءات مع حميدة وهند صبري ونيللي كريم وإسعاد يونس، تعرف على فعاليات ملتقى سيني جونة 2024

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للدورة السابعة اليوم الأحد، عن برنامج فعاليات ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة العديد من المحاضرات والحوارات والورش وهي كالتالي:



المحاضرات:

1. محمود حميدة

فنان مصري متميز ومتألق، قدّم أعمالا عظيمة في السينما المصرية والتلفزيون. صقل موهبته بالدراسة وقدم نموذجًا فريدا للممثل المصري الموهوب والمجتهد بجدارة.

امتاز ليس فقط بالأداء ولكن بطلة وجاذبية نادرة. دائمًا ما يقدم على اختيارات جريئة ومتنوعة، تاريخه يفوق 70 فيلمًا. في هذه المحاضرة يشاركنا تلك المساحات والتجارب والاختيارات الثرية.



2. هاني أبو أسعد

ترشح مرتين لجائزة الأوسكار وهو ما ضمن له مكانة متفردة بين صانعي الأفلام العالميين. كما استطاع عبر أفلامه التي لعب فيها دور الكاتب والمخرج والمنتج، أن يجعل الصوت العربي المميز مسموعًا في الأوساط الدولية.

حوارات:

1. حوار مع إسعاد يونس

النجمة الكبيرة إسعاد يونس صاحبة السعادة والأدوار المتعددة، الشخصية الإعلامية التي لا تُضاهى، الممثلة والمنتجة والكاتبة والموزعة ومقدمة البرامج التلفزيونية التي يبرز كل مشروع جديد لها شغفها الحقيقي وتفانيها تجاه السينما.



2. حوار مع هند صبري

ابنة صناعة السينما بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لم تتوقف مسيرة هند عند كونها ممثلة متميزة منذ صغرها، لكنها انطلقت لتستكشف مساحات جديدة في دور المنتجة المُكرسة نفسها تمامًا لصناعة السينما والتلفزيون.



3. حوار مع نيللي كريم

تتمتع نيللي كريم بموهبة كبيرة في رقص الباليه مهدت لها الطريق لكي تصبح واحدة من أهم الممثلات المصريات. لمعت موهبة نيللي الفطرية تحت عدسات أهم المخرجين، مما ساعدها على تشكيل مسيرة من أقوى الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية التي جعلت وجهها محفورًا في قلوب وعقول الجماهير.



4. حوار مع جوانا حاجي توما وخليل جريج

فنانان وصانعا أفلام، تتنوع أعمالهما بين التصوير والتركيبات الفنية والفيديو والأفلام سواء الروائية أو الوثائقية. تضم مسيرتهما عدة أفلام حائزة على الجوائز من بينها "النادي اللبناني للصواريخ" (2013)، "دفاتر مايا" (2021). نال الثنائي جائزة مارسيل دوشان عن مشروع "لا مطابق" (2017)، وهما شريكان في تأسيس شركة "أبّوط برودكشن" مع المنتج جورج شقير.



الحلقات النقاشية:

1. مسابقة تقديم الأفكار في سينما تِك (جيميناي إفريقيا)

تقدم 10 شركات ناشئة حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تطوير كل من صناعة الأفلام والصناعات الإبتكارية. ستقدم الشركات أفكارها أمام لجنة من الممثلين والممثلات وخبراء الصناعة، وسيقع اختيار اللجنة على أفضل 3 مشاريع.



2. التوزيع الدولي: كيف تسافر بفيلمك؟

تهدف إلى مناقشة توزيع الأفلام المصرية والعربية حول العالم. من جهة تواجهنا عقبات وتحديات، ومن جهة أخرى تقابلنا فرص فريدة من نوعها وحالات نجاح. كيف يُستقبل الفيلم العربي في دولة وأخرى غيرها؟ يناقش موزعون ووكلاء مبيعات ذوو خبرة طويلة في العمل على الأفلام المصرية والعربية كيفية الوصول إلى الجمهور الدولي.



3. الإنتاج المشترك: الفرص والتحديات

يدلي المتحدثون بتوصيات حول الإنتاجات المشتركة ويتعمقون في الاستراتيجيات التي من الممكن تنفيذها. إن الأمر بمثابة صندوق أسود، يتطلب مجهودًا هائلًا والعديد من اللوائح بهدف مشاركة قصص النجاح والمفاتيح المهمة لتمكين المنتجين الآخرين من إدارة التعاون بنزاهة وابتكار.



4. سوق الأفلام: الوجه التجاري للمهرجانات

المهرجانات السينمائية تمثل احتفاءً بفن السينما، إنها استعراض فاخر للأفلام، بينما تتركز أسواق الأفلام حول تجارة الأفلام وتحويلها إلى عمل يدر الأموال. هل تلعب أسواق الأفلام دورًا في صناعة السينما؟ كيف يمكننا الاستفادة من أسواق الأفلام والتحرك من خلالها إلى مناطق أخرى؟



5. مسلسل مون نايت: مارفل والمسلسلات التليفزيونية العالمية

تناقش هذه الحلقة مسلسل "مون نايت" من إنتاج شركة مارفل، ويعد المسلسل قصة نجاح فريدة من نوعها لفريق عمل مصري يرافقه إنتاج أمريكي ضخم لمسلسل سيشاهده الجمهور عالميًا وليس في الشرق الأوسط فحسب. يستعرض المخرج محمد دياب وفريق عمله الوصفة السرية التي وضعتنا على الخريطة الدولية.



6. التصوير في العالم العربي: نحن الكنز!

ترتدي البلدان العربية زي أراضٍ مُرحبة بالإنتاجات السينمائية الأجنبية، ما بين السياسات ووفرة مواقع التصوير وفريق العمل المُدرب والفرص إلى جانب برنامج الخصم النقدي. ما الذي نقدمه وكيف تستفيد صناعة السينما العربية من ذلك؟



7. قصص مؤثرة: ما وراء الأفلام

السينما هي وسيط مؤثر للترفيه والتعبير عن الذات منذ نشأتها. وبعيدًا عن الترفيه، أثرت السينما بوضوح في المجتمع وأدت إلى إحداث تغيير بأساليب عميقة. تتناول الكثير من الأفلام المُنتجة حول العالم موضوعات معقدة مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. إذًا كيف تؤثر الافلام في التغيير الاجتماعي والتطورات الإيجابية في السرد؟ وهل تستطيع السينما تغيير العالم؟



8. عين على: السينما في وقت الصراعات

على الرغم من الصراعات والحروب والمخاوف، تظل قصصنا فريدة من نوعها، وتبقى مواهبنا صامدة. تمثل الأفلام الفلسطينية والسودانية واللبنانية أمثلة رائدة على السينما الناجحة في الأوقات الصعبة، كما يشهد الأفق ولادة مشاريع يمنية وسورية واعدة.



9. "فورمات" كيف نبيع قصصنا للعالم؟

تهدف هذه الحلقة إلى فتح النقاش حول "فورمات" الأعمال الفنية، كيفية الحصول عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما الذي يجعل المشروع خاضعًا للقولبة.



10. الاقتباسات: الكتب وأفلام التحريك والأفلام المُعاد إنتاجها

من الكتب إلى الشاشة من الكتاب إلى الشاشة، اتجاه الصناعة العربية والأساليب العالمية نحو اقتباس الروايات والقصص القصيرة والإنتاج والتمويل والترويج لمشاريع اقتباسات الأفلام والمسلسلات لتحديد أحدث الطرق والاتجاهات السائدة والأطراف الرئيسية في أسواق الحقوق السمعية والبصرية.



11. ما بين شباك التذاكر والمهرجانات: تقريب المسافات

سوق السينما ضخم يمتد بين دور العرض والمهرجانات، ما الذي يجعل الفيلم يحظى بقبول تجاري جيد مقارنة باختيارات المهرجان والتنسيق الفني؟ كيف يتخذ المبرمجون اختياراتهم وكيف تصل الأفلام إلى المهرجانات؟ هل الأفلام التجارية أقل فنية أم أنها مسألة اختيار للفن وأسلوب العمل؟



12. الفيلم الوثائقي بين رحلتين

نتعمق في عالم صناعة الأفلام الوثائقية. نناقش رحلتين؛ رحلة عملية الصناعة التي قد تستغرق عدة سنوات من صانع الفيلم لكي يتابع القصة ويجمع الأموال وينتج قصته، إلى جانب رحلة توزيع الفيلم وعرضه، والفرص والتحديات العامة التي تواجه هذا العالم المميز.

13. الأفلام القصيرة: اكتشاف المستقبل

الأفلام القصيرة هي الشكل المثالي الذي يفتح الباب أمام المواهب الناشئة لإطلاق مواهبهم، فهي تمنح الحرية لصناع الأفلام لكي يكتشفوا قصص وإبداعات جديدة. كما تولي أسواق العالم وصناديق تمويلها ومختبراتها اهتمامًا أكبر بالأفلام القصيرة. ما هي الفرص والتحديات في هذا العالم؟ وكيف يمكننا تطوير صناعة الأفلام القصيرة؟



في دائرة الضوء:

عدة حلقات نقاشية متتابعة تتناول الموضوع نفسه من زوايا مختلفة. يهدف قسم في دائرة الضوء إلى مناقشة موضوع معين أكبر في شكل أكثر كثافة وتركيزًا.



تمويل الأفلام: الأموال غير التقليدية

تتطرق المناقشة إلى موضوعين أساسيين:

الطرق البديلة للحصول على تمويل لصناعة الأفلام: بين المختبرات وصناديق التمويل والمهرجانات والتمويل الجماعي والإعلانات غير المباشرة للمنتجات وبين الطرق المبتكرة والجديدة التي يتبعها صنّاع الأفلام حتى يواصلوا رحلتهم.



القواعد والقوانين المرتبطة بمختلف أشكال الإنتاج: صناعة الأفلام هي عمل تجاري مبني على الإبداع والشغف ومحمي بعملية تعاقدية قانونية.



حول الطاولة المستديرة:

في تقليد جديد يتخذه مهرجان الجونة السينمائي، نعلن عن إدارة مناقشات حول طاولة مستديرة تضم أبرز صناع القرار الذين يتناولون الموضوعات المُلحة والتحديات لكي يبتكروا حلولًا وطرقًا للتغيير في صناعة السينما.



صناعة الفيلم العربي: تحديات وفرص

الوطن العربي يضم مواهب بارزة وقصص مدهشة وإمكانات بلا حدود، كيف نضع التحديات والفرص سويًا كدول رائدة في الصناعة في المنطقة العربية سعيًل لتواجد أكبر على خريطة العالم؟ كيف ننهض ونواجه التحديات ونبث آمال جديدة في صناعة الفيلم العربي سويًا؟ ما هو النموذج الذي يجب علينا أن نناقشه ونتبناه؟

الورش:

1. التمثيل والحركة

هذه الورشة مُخصصة للممثلين والمواهب الصاعدة لكي يقضوا يوم عمل مكثف برفقة مدرب تمثيل ومدرب رقص/حركة حتى يطوروا من مهاراتهم في التمثيل والحركة. ستوفر لهم هذه الورشة الأدوات والمساحة اللازمة.



2. البرمجة في المهرجانات السينمائية

في ظل تزايد أهمية المهرجانات السينمائية مؤخرًا، تصاعدت الحاجة إلى مهنة المبرمج، الذي يتجاوز دوره مشاهدة واختيار الأفلام. هذه الورشة ستوضح المهارات الأساسية التي يجب أن تكون لدى من يعملون في مهنة البرمجة، وكيف يمكن مواكبة احتياجات المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية.



3. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها

تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع سيني جونة تواجد صنّاع الأفلام ورواة القصص القادمين من بلدان اندلعت فيها الحروب والنزاعات لكي يعبروا عن قصتهم الفريدة من نوعها ويتعلموا أدوات صناعة الأفلام ويحصلوا على فرصة لدخول المجال.



4. صندوق الأمم المتحدة للسكان وأفلام هيرستوري: إنتاج محتوى يُراعي النوع الاجتماعي

ورشة عمل موجهة للمخرجين والكتاب لمناقشه مكثفة عن النوع الاجتماعي وابرازه بشكل ايجابي في كتابة وصناعة الأفلام. مع عرض نماذج للدراسة والتحليل على مدار ساعات الورشة مع متخصصين من الصناعة.



5. ميتا وانستغرام: فهم الخوارزمية

انضم إلى فريق ميتا للشراكات الدولية لكي تتعلم أكثر حول كيفية توسيع نطاق تواجد متابعينك وبناء مجتمع خاص بك إذ يتطرق الفريق إلى الحديث عن كيفية تطويع خوارزمية انستغرام لصالحك، وتحديثات فيسبوك في مقاطع الفيديو، كما يعرفونا بأحدث المنتجات التي تشمل ثريدز والبث المباشر ضمن مجموعة تطبيقاتنا.



فعاليات خاصة:

لقاء من جديد: فريق عمل فيلم السلم والتعبان

تقديرًا للأثر الذي تصنعه الأفلام، والذي يظل حاضرًا لسنوات، يختار مهرجان الجونة السينمائي فيلمًا يتمتع بمكانة خاصة لدى الجمهور، ويقدم لقاء مميزًا مع فريق عمل الفيلم الذي يجتمع للمرة الأولى معًا بعد عدة سنوات منذ عرضه الأول، وذلك للحديث عن ذكريات الكواليس والإجابة عن سؤال: ما الذي يجعل هذا الفيلم حيًا بعد كل هذه السنوات؟ وستبدأ هذه الفاعلية مع فيلم "السلم والتعبان" من إخراج طارق العريان وتأليف محمد حفظي، وبطولة هاني سلامة حلا شيحة، وإنتاج سنة 2001.