تفاصيل الظهور الأول لبسمة داود في مسلسل تيتا زوزو

ظهرت الفنانة بسمة داود للمرة الأولى في مسلسل تيتا زوزو بالحلقة العاشرة من المسلسل بشخصية ريم التي تعمل كمديرة في شركة دعاية وإعلان.

وقد عبرت منذ اللحظة الأولى عن شخصيتها القوية حيث واجهت ريم (بسمة داود) في الحلقة خالد (محمد الكيلاني) بسبب رفضها فكرة الإعلان المقدم من شركته وهددته بفسخ التعاقد وبالرغم من اللقاء الأول الفاتر بينهما إلا أن قصتهما لا تزال في بدايتها ويبدو أنها ستحمل الكثير من المواقف.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

يضم مسلسل تيتا زوزو عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسي، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

نجاح بسمة داود بشخصية نهلة في مسلسل الوصفة السحرية

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية). فقد تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات. وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.