الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو
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حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة.

 

منخفض جوي يؤثر على حالة الطقس

وقالت"غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": بدأنا نشهد أجواء خريفية بشكل كبير منذ الأمس مع انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية أي أقل من المعدلات الطبيعية بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة ومن ثم حجب أشعة الشمس ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

 

انخفاض درجات الحرارة 

وتابعت:"فترات الليل تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتسجل 21 على القاهرة الكبرى، لنلمس طقس مائل للبرودة"

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 03 - 10 -2024

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الخميس 3-10-2024

مناطق سقوط الأمطار

ولفتت إلي وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الأيام المقبلة على السواحل الشمالية الغربية تشمل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية
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الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة مناطق سقوط الأمطار انخفاض درجات الحرارة

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