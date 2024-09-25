الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قضية المياه وتطورات السودان

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتو

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

تناول اللقاء مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية في إطار التعاون والتشاور المستمرين بين مصر والاتحاد الأفريقي حول القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة.

وأكد الوزير التطلع لاستمرار التنسيق والعمل المشترك بهدف دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

تم التباحث كذلك حول العديد من الملفات والأزمات الاقليمية وعلى رأسها قضية المياه والأمن المائي، فضلًا عن التطورات في السودان التي يتناولها الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقد اليوم على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأكد الوزير ضرورة مواصلة تكثيف الجهود من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، ودعم السودان ومؤسسات دولته وصولًا لإنهاء أزمته.

كما تم خلال اللقاء التشاور بشأن التطورات في كل من ليبيا، ومنطقة الساحل وغرب افريقيا، والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الأفريقية، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وجعله أكثر عدالة وإنصافًا لصالح الدول النامية لاسيما في إفريقيا لضمان توفير التمويل الميسر لها ورفع عبء الديون عنها في مواجه التحديات الاقتصادية الدولية.

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السودان قضية المياه الأمن المائى

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