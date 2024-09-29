الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن تشارك في حوار وجلسات مختلفة ولقاءات وأن تستخدم أدواتها السياسية والدبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة وفي أشياء أخرى كثيرة  لكي تمنع الشر المحتمل.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة اليوم: إحنا خلال العشر سنوات الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.
 

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