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أخبار مصر

الحكومة تكشف ميزة الاستثمار في صناديق الذهب وقصة الأمن السيبراني المصري

الاستثمار في صناديق
الاستثمار في صناديق الذهب، فيتو

 قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن الاجتماع الثالث لرئيس مجلس الوزراء كان يتعلق بـالأمن السيبراني الذي يحتل أهمية خاصة في أي دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع تابع جهود الدولة في بناء بنية تحتية قوية للحفاظ على الأمن السيبراني المصري، وتأمين المنشآت والمعلومات، وكيفية بناء الكوادر اللازمة في هذا المجال الهام.

أهمية الاستثمار في صناديق الذهب

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الثلاثاء، أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد مجالًا هامًا، لأنه يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية الآمنة للمواطنين، مقارنة بالاستثمار التقليدي المرتبط بشراء سبائك الذهب.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مهما بشأن صناديق الاستثمار في الذهب

عائد الاستثمار في صندوق الذهب

ولفت إلى أن الاستثمار في شراء الذهب من صناديق الذهب، لا يُؤدي إلى تحمل أي تكاليف في حال بيع الذهب، خاصة فيما يتعلق بالمصنعية، مشيرًا إلى أن ميزة الاستثمار في صناديق الذهب هو الحصول على العائد من هذا الاستثمار سواء في صورة نقد أو سبائك ذهب. 

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الحكومة صناديق الذهب الأمن السيبراني الإستثمار في الذهب مجلس الوزراء

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