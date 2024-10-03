الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء لبنان وفلسطين

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

بدأت اليوم الخميس أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة )، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وذلك لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.

 

بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين ولبنان.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان

وكان العراق قد دعا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على جمهورية لبنان الشقيقة والتداعيات الإنسانية، ولبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت.

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