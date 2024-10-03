"الكتاب العرب" يدعو إلى اجتماع عاجل لهذا السبب

انعقد في تونس اجتماعات اللجنة الخاصة بتعديلات النظام الأساس لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ولائحته التنفيذية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة القانونية التي كلفت في المؤتمر العام رقم (28) الذي عقد في القاهرة في الفترة من 29 مايو إلى 31 مايو آيار 2024.

وقامت أعمال اللجنة بإشراف الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب الدكتور علاء عبد الهادي، وعضوية كل من: يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين نائب الأمين العام، والعادل خضر رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، والفاتح حمدتو نائب رئيس المنظمة القومية للأدباء والكتاب السودانيين، وخليفة أحواس رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين.

وأعلن اتحاد الكتاب العرب عن دعوة للاجتماع عاجل من خلال بيان لهم، والذي تضمن: “ قرر المجتمعون في ظل الظروف العربية الراهنة دعوة الاتحادات العربية كافة للاحتفاء بمرور عام على طوفان الأقصى وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني البغيض، والذي أكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه ليس للإنسان العربي الآن موقف يتخذه إلا موقف المقاومة، وأن أي موقف آخر هو خيانة للقضية الفلسطينية العادلة ضد كيان عنصري ارتكب جرائم حرب وإبادة ومحارق لم تحدث من قبل في تاريخ الإنسانية المعاصر”.

وأكد المجتمعون أن الكيان الصهيوني يؤكد كل يوم أن أمنه لا يتحقق إلا عبر تدمير مقدرات الأمة العربية، ولا يقوم إلا على الاعتداء العنصري المدعوم بغرب إمبريالي على أراضي الدول العربية المقاومة، وما تدميره للبنية التحتية لمدينة غزة والاعتداء على سوريا ولبنان واليمن إلا صورة يمكن أن تتسع لتضم عواصم عربية أخرى تقف في وجه أطماعه التوسعية.

كما ناشد البيان منظمات المجتمع المدني العربية كافة من نقابات وأحزاب سياسية وأندية رياضية مقاومة كل أشكال التطبيع وصوره، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية التي تمول هذا الكيان العنصري البغيض.

كما ناشد البيان منظمات العالم المدني الحر ومؤسساته إلى الوقوف يدًأ واحدة لفضح الممارسات العنصرية لهذا الكيان والضغط عليه لوقف عدوانه واعتداءاته على فلسطين وسوريا واليمن ولبنان، وهذا موقف إنساني يرتبط بقضية شعب استلبت حقوقه وأرضه في عام 1948 من عصابات عنصرية مسلحة، وأشار البيان إلى وقوف الكاتب والمثقف العربي في تيار المقاومة حتى يتحقق حلمنا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد البيان إدانة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأشد ألفاظ الإدانة سياسة الاغتيالات المنظمة لقيادات المقاومة الذي كان آخرها اغتيال حسن نصر الله مع عدد من قياداته، فضلًا عن قتل عشرات الألوف من المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وتعد وصمة عار في تاريخنا المعاصر، الذي سبقه في الشهادة إسماعيل هنية الذي اغتيل خارج وطنه وهو يؤدي واجب العزاء.