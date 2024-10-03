عروض فنية وجولات للسائحين، ميناء الإسكندرية يستقبل الباخرة الهولندية "NIEUW STATENDAM”

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة والإدارة العامة لحركة الركاب، بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "NIEUW STATENDAM”، والتى ترفع علم هولندا التابعة للتوكيل الملاحي انشكيب وللتوكيل السياحي إبركرومبي، القادمة من بورسعيد، وتقل على متنها سائحين من الجنسية الأمريكية وجنسيات أخرى، بالإضافة إلى طاقم السفينة.

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس الإدارة.

وخلال مراسم الاستقبال، تم تقديم عروض فنية لفرقة الفنان زكي حسن للفنون الشعبية، وفريق الأطفال بقيادة هالة بطيشة، والتى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى.

جولة بالمزارات السياحية في الإسكندرية

ومن المقرر توجه السائحون في جولة بالمزارات السياحية بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة مساء اليوم والمتجهة إلى اليونان.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان.

عروس البحر الأبيض المتوسط

كما أكد محافظ الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



كان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت، رئيس الإدارة المركزية للحركة، والعميد بحري محمد نمر، مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب، مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشريف محمد وأحمد رسلان مسؤولي المراسم والعلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحمد فخري منسق العروض الفنية.