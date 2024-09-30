الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

كل ماتريد معرفته عن مميزات الحساب الجاري 

بنك مصر
بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمة فتح الحساب الجاري لعملائه وفق عدد من المميزات التي تتناسب مع رغبات هؤلاء الفئات المختلفة من العملاء.

وتشمل قائمة مميزات الحساب الجاري في بنك مصر مايلي: 

 

مميزات الحساب الحساب الجاري 

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفية، بطاقات الصراف الآلي، الإنترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

 

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

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