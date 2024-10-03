تحرير 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



ضبط 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة عن ضبط 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 8 آلاف و944 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1750 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1476 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص و39 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.