الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من ورشة بالجمالية

ضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه بحوزة 4 عناصر إجرامية فى دمياط والإسكندرية


 ضبط 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة عن ضبط 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 8 آلاف و944  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1750 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1476 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص و39  مخالفة دراجة نارية.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية إدارات المرور بمديريات الأمن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

مواد متعلقة

دون التقيد بمحل الإقامة، افتتاح مقر جديد للجوازات في 6 أكتوبر

ضبط 26 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

تحرير 1569 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 54 سيارة ودراجة نارية 

حالة الطرق اليوم، كثافة واختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

شاركت في يونيو 67 وأكتوبر 73.. الفرقة 36 الإسرائيلية المنضمة إلى الهجوم البرى على لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية