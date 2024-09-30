أبو الغيط يدين المساس بالمقرات الدبلوماسية في السودان ويطالب بالحماية الكاملة لها
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف مقر إقامة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، والمساس بالمباني الدبلوماسية ومقار المنتسبين للسفارات وفق ما تمليه المواثيق والاتفاقات الدولية.
ورحب الأمين العام بما صدر عن القوات المسلحة السودانية بشأن توفير الحماية الكاملة لجميع السفارات ومقار الدبلوماسيين حسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي.
وأكد أبو الغيط مجددًا ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وحقن الدماء في السودان، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.
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