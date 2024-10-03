الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه بحوزة 4 عناصر إجرامية فى دمياط والإسكندرية

ضبط 4 عناصر إجرامية
ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 4 ملايين جنيه فى دمياط

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن "الإسكندرية، دمياط".

 

دون التقيد بمحل الإقامة، افتتاح مقر جديد للجوازات في 6 أكتوبر

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة


 فى الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).



وفى  دمياط؛ تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم ( 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – أدوات تجزئة وتغليف ). 
 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسلحة والذخائر جرائم الإتجار فى المواد المخدرة قسم شرطة ثان العامريه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة لمخدر الهيروين لمخدر الآيس الشابو

مواد متعلقة

دون التقيد بمحل الإقامة، افتتاح مقر جديد للجوازات في 6 أكتوبر

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الامن يكشف لغز العثور على جثة شخص مكبل فى البحيرة

ضبط 26 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

تحرير 1569 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 54 سيارة ودراجة نارية 

تشكيل لجنة عليا لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

حالة الطرق اليوم، كثافة واختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

وزير الداخلية يهنئ السيسي وقادة القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

شاركت في يونيو 67 وأكتوبر 73.. الفرقة 36 الإسرائيلية المنضمة إلى الهجوم البرى على لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية