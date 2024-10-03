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رياضة

رقم سلبي تاريخي لأندية إسبانيا في دوري أبطال أوروبا

رقم سلبي تاريخي لأندية
رقم سلبي تاريخي لأندية إسبانيا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حققت الأندية الإسبانية رقما سلبيا تاريخيا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد الخسارة من ليل الفرنسي بنتيجة (1-0)، كما خسر أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-0) أمام بنفيكا البرتغالي، وخسر جيرونا أمام فينورد روتردام الهولندي بنتيجة (2-3).

 

3 أندية إسبانية تخسر في يوم واحد

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، التي تخسر فيها 3 أندية إسبانية مبارياتها في يوم واحد.


ويحتل ريال مدريد المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وأتلتيكو مدريد في المركز الـ23 بنفس عدد النقاط، بينما يقبع جيرونا في المركز الـ30 دون نقاط.

يشار إلى أن برشلونة النادي الإسباني الوحيد الذي حقق الانتصار في الجولة الثانية، وذلك على حساب يونج بويز السويسري (5-0).

 

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