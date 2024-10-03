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موعد مباراة بشكتاش ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

فريق اينتراخت فرانكفورت
فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بقيادة عمر مرموش

الدوري الأوروبي، يحل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بقيادة عمر مرموش ضيفًا ثقيلًا على بشكتاش التركي مساء اليوم الخميس على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة "يوروبا ليج".

موعد مباراة بشكتاش ضد آينتراخت فرانكفورت

وتنطلق صافرة مباراة بشكتاش ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب بشكتاش بارك.


 

القناة الناقلة لمباراة بشكتاش وآينتراخت فرانكفورت

ومن المقرر أن تنقل مباراة بشكتاش وآينتراخت فرانكفورت عبر شاشة قناة  قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأوروبية “دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ” وتحديدا beIN Sports HD 8  .

 



ويخوض بشكتاش المباراة بحثا عن النقاط الثلاث وتعويض الخسارة القاسية في الجولة الماضية أمام أياكس أمستردام الهولندي برباعية نظيفة في مستهل مشواره بدور الدوري فيما تعادل اينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي في الجولة الماضية بنتيجة 3-3.


ويعول نادي اينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش الذي يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني ويعيش حالة من التألق غير العادي في الأسابيع المقبلة.

ولم يحالف عمر مرموش التوفيق في المباراة الماضية بالدوري الأوروبي أمام فيكتوريا بيلزن لتسجيل أحد الأهداف ما يجعله يملك الشغف لافتتاح مشواره التهديفي في البطولة حاليًا.

 

وتفوق النجم المصرى على النجم الإنجليزى هارى كين، مهاجم بايرن ميونخ، الوصيف برصيد 5 أهداف.

وقاد مرموش فريقه للفوز على هولشتاين كيل بنتيجة 4-2، فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الألماني الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وتقام بطولة الدوري الأوربي  بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة،ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

 

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