عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي لشهر سبتمبر في دوريات أوروبا الكبرى

يعيش النجم المصري عمر مرموش حالة من التألق مع آنتراخت فرانكفورت الألماني، منذ انطلاق الموسم الحالي ليتصدر أفضل تشكيل في دوريات أوروبا الكبرى خلال شهر سبتمبر بحسب سوفا سكور.

وسجل مرموش 6 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب الهدافين.

وجاء تشكيل شهر سبتمبر في دوريات أوروبا الكبرى كالتالي:

وتألق مرموش بشدة في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل بنتيجة (4-2)، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

تشكيل الأفضل في جولة الدوري الألماني

وفيما يلي تشكيل "كيكر" لأفضل اللاعبين في الجولة الخامسة:

بيتر جولاتشي (لايبزيج)- راسموس كريستينسين (فرانكفورت)- إريك سميث (سانت باولي)- مين جاي كيم (بايرن ميونخ)- جوناس فوهرينبانش (هايدنهايم)- جينس ستيج (فيردر بريمن)- توتا (فرانكفورت)- عمر مرموش (فرانكفورت)- إلياس سعد (سانت باولي)- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)- بينجامين سيسكو (لايبزيج).