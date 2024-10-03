موعد مباراة لاتسيو ضد نيس في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

الدوري الأوروبي، يستضيف فريق لاتسيو الإيطالي نظيره نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم، اليوم الخميس، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة "يوروبا ليج".

موعد مباراة لاتسيو ضد نيس

وتنطلق صافرة مباراة لاتسيو ضد نيس في الدوري الأوروبي، في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم الخميس على ملعب "الأولمبيكو".





القناة الناقلة لمباراة لاتسيو ضد نيس

ومن المقرر أن تنقل مباراة لاتسيو ضد نيس عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأوروبية “دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ”.

ويسعي نيس لتقديم نتائج مميزة في الدوري الأوروبي بعد تعادله الإيجابي في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من البطولة، بينما فاز لاتسيو على نظيره دينامو كييف الأوكراني خارج الأرض بنتيجة 3-0.

وقبل مباراة الليلة شارك محمد عبد المنعم في ثلاث مباريات مع نادي نيس بالدوري الفرنسي ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الأوروبي حتى الآن.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وتقام بطولة الدوري الأوربي بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة،ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.