البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية، استطاعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس معاودة الصعود الكلى للمؤشرات بإجمالي 11 ألف عملية تداول بمرور ساعة على حركة التعاملات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط متأثرة بالأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

القاهرة للخدمات.

ابن سيناء

أصول.

ايه كابيتال.

النصر لتصنيع الحاصلات.

الاسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا - فيتو

الأسهم الأكثر انخفاضًا

القاهرة للادوية.

رمكو.

الحديد والصلب.

الاسكندرية للخدمات الطبية.

أكت للاستثمارات.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31437 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 38729 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7505 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة.