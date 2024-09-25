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التحليل الفني لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، صعدت مؤشرات البورصة المصرية فى بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024.

حركة تداولات جلسة اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% عند مستوى 30.958.90 نقطة.
  • ارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70 بنسبة 0.60% عند مستوى 7.377.91 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 100" بنسبة 0.60% عند مستوى 10.489.51 نقطة.

 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 30.958.90 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 35000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 7.377.91 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 8000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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