هاري كين: علينا التعلم من أخطاء مباراة أستون فيلا

دوري أبطال أوروبا، أعرب هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه بهدف دون رد أمام مضيفه أستون فيلا، مساء أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال كين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ: "كنا نعلم بأن الأمور ستكون صعبة، وعلى فترات طويلة من المباراة نجحنا في فرض أسلوبنا، ولكن هذه واحدة من الأمسيات التي لا تصل فيها إلى الكرة الأخيرة أو لا تسكن الكرة الشباك".

وأضاف: "تمتع حارس فيلا بأمسية قوية، ولسوء الحظ لم نتمكن من الدفاع أمام الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، ولكن هناك إيجابيات يمكن الخروج بها وسنعمل على العمل عليها".

علينا التعلم من أخطاء مباراة أستون فيلا



وأتم: "أمامنا العديد من المباريات المقبلة ونحتاج إلى كل لاعب، بالطبع نشعر بخيبة الأمل وعلينا التعلم من أخطاء مباراة أستون فيلا، ولا يزال الوقت مبكرا في الموسم".