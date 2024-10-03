ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بمدارس الأقصر (صور)

دشن مركز تنمية الحرف بمحافظة الأقصر ورشة عمل بعنوان: "إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية"، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون بين مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر، وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

مبادرة بداية جديدة

والورشة استهدفت 25 طالبا وطالبة من طلاب مدرسة الشهيد أحمد علي يوسف الابتدائية بالبياضية، حاضرت فيها الدكتورة رضا عطا الله مدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بجامعة الأقصر.

وتناولت خلال الورشة التعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، ثم التعرف على خطورة المخلفات البلاستيكية على البيئة والصحة العامة، وبعد ذلك تم تنفيذ بعض النماذج لأعمال إعادة تدوير البلاستيك في صناعة المقلمة والمزهرية وقصيص زرع وحصالة وماج، وبعض الاشكال الأخرى المفضلة لدى الأطفال.

طلاب المدارس

ومن أهم مخرجات الورشة؛ إكساب أطفال المدارس الابتدائية مهارات التشكيل والقص واللصق باستخدام خامات بسيطة وآمنة من جهة، واعادة لتدوير المخلفات البلاستيكية كزجاجات المياه والعصائر والمياه الغازية من جهة أخرى، وإشراك أطفال المراحل الابتدائية بمحافظة الأقصر في المحافظة على البيئة من الأثر السلبي للمخلفات البلاستيكية، إلى جانب إدراج أنماط وألوان مختلفة من الأنشطة وورش العمل داخل الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية لتعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ علي مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة.

أشرف على تنفيذ ورشة العمل د. هناء حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من مسئولي الإدارة، وإيمان محمد رئيس قسم الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، ونوال محمد بمكتب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.