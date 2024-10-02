الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

الأقصر تعلن إقامة معارض دائمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أثناء الاجتماع, فيتو
أثناء الاجتماع, فيتو

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لإقامة معارض دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، علي أن يتم إقامة تلك المعارض بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر ومديرية التموين وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

أسعار السلع الغذائية 


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر والدكتور هشام ابو زيد نائب المحافظ، مع مسئولي التموين وحماية المستهلك والغرفة التجارية بالمحافظة، ورؤساء المدن وممثليهم، لبحث المواقع المقترحة في مدن المحافظة السبعة، لإقامة تلك المعارض، بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.


شدد المحافظ علي رؤساء المدن، بضرورة اختيار أنسب المواقع التي تصلح لإقامة المعارض الدائمة في كل مركز ومدينة، مع مراعاة المعايير الجغرافية والسكانية، منوها الي ضرورة تجهيز هذه المعارض بعد اختيار موقعها، بشكل حضاري وبنموذج موحد منعا للتشوه البصري.

الغرف التجارية 


كما وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة والتموين وحماية المستهلك، لمتابعة الأسعار وضبط السوق وتكثيف الرقابة، مشددا علي ضرورة توفير السلع الاستراتيجية وكافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة للمواطنين في المعارض التي سيتم اقامتها مع التوسع في نشر هذه المعارض بمختلف انحاء المحافظة، لمواجهة الغلاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة في هذا الشأن.

 

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