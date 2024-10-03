القائمة الكاملة لغرامات مترو الأنفاق.. عقوبات تصل للحبس.. 200 جنيه غرامة لـ 9 مخالفات.. وهذه أبرز حالات إلغاء الاشتراك

تعد الغرامة هي سلاح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، وشركات المترو الأخرى، لفرض الانضباط داخل الخطوط وعلى أرصفة محطات المترو بما يتناسب وحركة التشغيل.

وتختلف غرامات المترو حسب نوع الفعل والغرامة كما يلى:

غرامات مخالفات تعليمات استخدام مترو الأنفاق

وتضمنت لائحة الغرامات التي أقرتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غرامة الانتظار داخل المحطات وقدرها خمسون جنيها فقط وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط، وأن هذه الغرامة تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات.

استخدام تذاكر مترو الأنفاق

وأضافت الشركة أن التذكرة التى لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.

وأوضحت الشركة أن هناك العديد من الغرامات التى تطبق على الراكب أثناء عدم الالتزام بتعليمات الشركة، وأنه يوجد داخل جميع المحطات لوحات إرشادية توضح الغرامات وقيمتها المقررة ويمكن لجميع مستخدمي خطوط المترو الاطلاع عليها.

ووحدت الشركة قيمة الغرامة لجميع المخالفات لتكون ٢٠٠ جنيه لـ ٩ حالات وهي:

- التدخين داخل المحطات والقطارات.

- إلقاء المخلفات بالمحطات والقطارات.

- ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة.

- إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

- استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو في غرض غير مخصص لها.

- ومزاولة البيع في المحطة والقطارات بدون تصريح.

- الجلوس في المحطات والقطارات بدون مبرر.

- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

- عبور شريط سكة المترو.

وسائل الدفع المختلفة للتذاكر

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي شهد طفرة ونمو متزايد في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب والتي تتمثل في ( الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات - ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر).

ويأتي ذلك في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وشهد مترو الأنفاق إقبالا كبيرا من الطلاب على مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق.

وبدأ المترو في صرف استمارات الاشتراكات الطلابية وتحريرها لطلاب الجامعات مع بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد وسط تسهيلات كبيرة من إدارة المترو للطلاب.

وناشد المترو جمهور الركاب بالخطين الأول والثاني التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة فى بيانها عن أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهى كالتالى:-

● تذكرة منطقة واحدة بـ ٩ محطات بقيمة ٨ جنيهات.

● تذكرة منطقتين بـ ١٦ محطة بقيمة ١٠ جنيهات.

● تذكرة ثلاث مناطق بـ ٢٣ محطة بقيمة ١٥ جنيها.

● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٢٠ جنيها.

● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٥ جنيهات.