صرف الإسكندرية تنظم حفل تخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

نظم قطاع الموارد البشرية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية حفل تخرج مكلفات الخدمة العامة بالشركة، واستقبال المكلفات الجدد، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الشركة القابضة بتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي، تحت رعاية اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتنفذ الشركة برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات، ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئاسة الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تقوم بتأهيل المكلفات، وتدريبهن لسوق العمل، واستثمار هذه القوى الشبابية المؤثرة في شتى المجالات وجميع إدارات الشركة بما يضمن الاستفادة من مهاراتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "نافع" الى أن الشركة تقوم بتكليف المكلفات العمل في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية مع مراعاة العمل وفقًا للمؤهل الدراسي مؤكدًا على أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة، وتأهيلهن لخوض الحياة العملية.

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة، وإعطاء المكلفات الخبرة العملية، والتدريب المناسب، وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

وتم عرض فيلم يجسد أعمال مكلفات الخدمة العامة بقطاعات وإدارات الشركة المختلفة، وتحدثن بعض المكلفات عن مدى استفادتهن من تواجدهن في مختلف قطاعات الشركة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة.



وقدمت الشركة شهادات التقدير لمكلفات الخدمة العامة تقديرًا لجهودهن خلال الفترة التي قضوها بالشركة.