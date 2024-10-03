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شروط وإجراءات التقدم لوظيفة أخصائي تخطيط بمصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة قطاع التخطيط بالشركة القابضة لـ مصر للطيران لشغل وظيفة أخصائي تخطيط ] لعدد (۷) أفراد بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا بالشروط الآتية:-


الشروط المطلوبة: -
الحصول على بكالوريوس تجارة قسم لغة إنجليزية أو إقتصاد وعلوم سياسية من إحدى الجامعات
المصرية المعتمدة بتقدير جيد على الأقل.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إجادة مهارات الحاسب الآلي.
ذكور فقط.
السن لا يزيد عن (۲۸) عاما عند بداية قبول الطلبات.
اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.


شروط عامة:-
(1) أن يكون المتقدمون للوظيفة من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.
(۲) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه
الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.
( ۳) تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. (٤) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص علي الرابط التالي
وذلك خلال الفترة من ٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤/١٠/١٦ أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:-
علي المؤهل الدراسي.


البطاقة الرقم القومي) سارية. شهادة الميلاد " كمبيوتر "
السيرة الذاتية (CV).
عدد (۲) صورة شخصية.
- الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.
(٥) توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنية لخزينة الشركة لا ترد.
تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.
لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية بالشروط الواردة بعاليه.
اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

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