الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 مبادئ رئيسية للوصول واستخدام بيانات تشغيل الطائرات

الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فيتو

حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وشركات إيرباص، وإمبراير، ورولز رويس، خمسة مبادئ رئيسية للوصول إلى واستخدام بيانات تشغيل الطائرات (AOD)، وهذه المبادئ هي:

 5 مبادئ رئيسية للوصول واستخدام بيانات تشغيل الطائرات

الموافقة: يمكن استخراج بيانات تشغيل الطائرات فقط بموافقة خطية من شركة الطيران.


الشفافية: تتمتع شركات الطيران برؤية واضحة للبيانات التي تولدها طائراتها وكيفية استخدامها.


المشاركة: يمكن لشركات الطيران اختيار الأطراف التي تشارك معها بيانات تشغيل الطائرات والتحكم في هذه المشاركة.


الوصول: يمكن لشركات الطيران الوصول إلى بيانات تشغيل الطائرات وتحليلها واستخدامها من الطائرات التي تشغلها دون تدخل.


الاستخدام المسؤول: توفر شركات الطيران بيانات تشغيل الطائرات لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) لتحسين السلامة ولدعم موثوقية الطائرات.

 بيانات تشغيل الطائرات

وتنطبق هذه المبادئ على بيانات تشغيل الطائرات التي تولدها الطائرات بمجرد تسليمها لشركة الطيران/المشغل، سواء كانت في الجو أو على الأرض، وتخضع للوائح والاتفاقيات التعاقدية بين الأطراف.

 وتأتي هذه الاتفاقية بعد مناقشات مثمرة وتعاونية بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي (نيابة عن مجتمع شركات الطيران/المشغلين) وكبار مصنعي الطائرات والمحركات. 

ويعتبر الوضوح في تعريف واستخدام بيانات تشغيل الطائرات أمرًا مهمًا نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في دفع الابتكارات في السلامة والصيانة والكفاءة التشغيلية.

الشفافية في كيفية استخدام بيانات تشغيل الطائرات

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "توضح هذه المبادئ الشفافية في كيفية استخدام بيانات تشغيل الطائرات.. إن تحديد أن شركات الطيران تتحكم في البيانات التي تولدها الطائرات التي تشغلها، يضع ممارسة أفضل مهمة في مجال كان يحتاج إلى فهم مشترك.

ومع هذه الاتفاقية ستتمكن شركات الطيران والمصنعين والأطراف الأخرى المهتمة من استخدام بيانات تشغيل الطائرات بشكل أكثر كفاءة لإدارة وتشغيل الطائرات بأمان وكفاءة واستدامة أكبر. ونتطلع إلى انضمام مصنعي المعدات الأصلية الآخرين إلى المتبنين الأوائل في تأييد هذه الالتزامات".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإتحاد الدولي للنقل الجوي شركات الطيران شركة الطيران رولز رويس بيانات تشغيل الطائرات ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي

مواد متعلقة

المصرية لعلوم الطيران تبحث تعزيز التعاون مع "الإيكاو"

المراقبة الجوية المصرية تستضيف المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط

مزايا للمسافر بالشراكة بين مصر للطيران مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

مسيرات يافا اليمنية تنجح في تنفيذ عملية نوعية وسط تل أبيب

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية، 7 أندية بالصدارة

اليوم، حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

التنمية المحلية تعلن استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمي 31 أكتوبر

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

رصد ثاني توهج شديد على الشمس وعالم فلك يحدد موعد وصوله للأرض

أزمة في بريطانيا بسبب مسابقة "أقبح" كلب في البلاد ونداء من الشركة المنظمة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية