المراقبة الجوية المصرية تستضيف المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط
أعلن ضباط نادي ضباط المراقبة الجوية المصرية، عن استضافة المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبة الجوية IFATCA، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، حيث يعقد في القاهرة بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف بلدان العالم المعنيين بالمراقبة الجوية.
ويعقد المؤتمر الإقليمي للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبة الجوية IFATCA، في القاهرة، باستضافة نادي ضباط المراقبة الجوية المصرية، بعد غياب سنوات طويلة عن استضافة هذا المؤتمر، الذي يعد من أهم المؤتمرات العالمية في مجال المراقبة الجوية.
ويجمع المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط، خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال الحيوي.
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