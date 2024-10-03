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رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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