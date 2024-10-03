الخميس 03 أكتوبر 2024
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سياسة

حزب العدل: مبادرة "ألف قائد محلي" ترفع حد السن للمتدربين لـ 45 عاما

مبادرة الف قائد محلى،
مبادرة الف قائد محلى، فيتو

قررت لجنة خبراء مبادرة “ألف قائد محلي”، التي أطلقها حزب العدل بالتعاون مع مؤسسة قدرات مصر للتنمية، قبل أسبوع، رفع الحد الأقصى لعمر المسجلين إلى ٤٥ عاما.

مد فترة فتح استمارة التسجيل في مبادرة ألف قائد محلي

كما اتفقت اللجنة على مد فترة فتح استمارة التسجيل، ويأتي ذلك استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الانضمام لمبادرة ألف قائد محلي من مختلف محافظات الجمهورية.

 حزب العدل يطلق مبادرة "ألف قائد محلي" 

وكان حزب العدل قد أطلق بالشراكة مع مؤسسة قدرات مصر للتنمية مبادرة "ألف قائد محلي" خلال مؤتمر صحفي كبير، احتضنه مقر الحزب الرئيسِ في القاهرة الجديدة مطلع الأسبوع الماضي، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والصحفيين.

يذكر أن حزب العدل يستعد لإجراء الانتخابات التكميلية للهيئة العليا في ٨ محافظات، على مرحلتين، تبدأ الأولى منها يومي الجمعة والسبت المقبلين ٤ و٥ أكتوبر في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وأسوان، على أن تكون المرحلة الثانية يوم الجمعة ١١ أكتوبر في أسيوط، ليكتمل بعدها نصاب الهيئة العليا للحزب.

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