حزب العدل يطلق مبادرة 1000 قائد محلي من الشباب
نظم حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم امام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا، في مقره الرئيسي بالقاهرة الجديدة، أطلق خلاله مبادرة "١٠٠٠ قائد محلي" بالشراكة مع مؤسسة قدرات مصر للتنمية.
وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل أهمية المبادرة في إنتاج قادة حقيقيين، موضحا الفرق بين تلك المبادرة الجادة التي تعنى بالكيف لا الكم، لأن إخراج كادر سياسي واحد على قدر كبير من الثقافة والوعي والتدريب أفضل من آلاف الكوادر "المعلبة" بطيئة البديهة.. عديمة الحيلة.
معايير اختيار الشباب للانضمام للمبادرة عالية الجودة
وأضاف الدكتور يوسف الورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للتنمية، أن معايير اختيار الشباب للانضمام للمبادرة عالية الجودة، إذ تعتمد على أسلوب "الاستمارة العمياء" يتم خلالها تقييم الراغب في الانضمام بدون معرفة هويته، بشكل مجرد، من خلال المعلومات الموجود في الاستمارة.
وأشار إلى أن هناك لجنتي تقييم، الأولى للاستمارات، والثانية للمقابلات الشخصية مع الشباب، وذلك لضمان الشفافية في الاختيار، والوصول لأفضل نموذج شبابي، يمثل المبادرة، ويتخرج منها، كادر سياسي شاب قادر على قيادة الوطن والمجتمع للأمام، وفق رؤى تنموية واضحة.
مبادرة ١٠٠٠ قائد محلي تغطي محافظات الجمهورية
أما النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب العدل، فأكد أن مبادرة ١٠٠٠ قائد محلي تغطي محافظات الجمهورية كاملة عبر ٣ مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها اليوم بخمس محافظات، هي: القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية وأسيوط.
وتابع: المبادرة وطنية، لا تستهدف أعضاء حزب العدل أو مؤسسة قدرات مصر بشكل مباشر، بل تمتد لكل شباب مصر، حتى أعضاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، مضيفا أن تنوع المشاركة في الحسبان وتم التخطيط له، لذا نستهدف مشاركة جميع المهتمين، الشباب من الجنسين، وكذلك العمال والفلاحين وذوي القدرات الخاصة.
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