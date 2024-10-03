إقبال كبير على الليلة الختامية لمولد الشيخ أبو عمار بالغربية (فيديو)

أحيا المداح محسن سلام مولد أبو عمار في مدينة السنطة بمحافظة الغربية، حيث توافد عدد كبير من محبي المدح وذكر آل البيت.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات ترحيبية من القائمين على المناسبة وقدم محسن سلام مداح الرسول وآل البيت عرضًا فنيًا مميزًا حيث أبدع في مدح آل البيت بأشعار تلامس القلوب، مما أضفى أجواء من الروحانية والفرحة على الحضور.

وتضمن الاحتفال بمولد ابو عمار أيضًا مشاركة العديد من القراء والمداحين مما أضاف إلى بهجة المناسبة واستمر الحضور في ترديد الأناشيد والأشعار حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأعرب سلام في كلمته عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا على أهمية الاحتفاء بالرموز الصوفية ودورها في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في المجتمع، كما أشار إلى أن مولد سيدى أبو عمار يمثل فرصة لتجديد العهد بالحب والتسامح.

يُعتبر مولد أبو عمار من الفعاليات السنوية التي تجمع بين الروحانية والاحتفالات الشعبية، ويُعبر عن وحدة المجتمع في حب آل البيت.