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أحد أتباع الطرق الصوفية بالغربية: التصوف يركز على البعد الروحي ويعزز من القيم الأخلاقية

شيخ الطرق الصوفية
شيخ الطرق الصوفية بالسنطة خلال لقائة مع ڤيتو

في أعقاب الهجوم الأخير الذي استهدف الصوفية في مصر، خرج الشيخ شرف أبو عمار أحد أتباع الطرق الصوفية في السنطة بمحافظة الغربية ليُدلي بتصريحات تدافع عن جوهر التصوف وتاريخه العريق ويأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الحديث عن دور الصوفية في المجتمع ودعوتها للسلام.

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يقول الشيخ "شرف" شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في الانتقادات التي تستهدف الصوفية حيث اعتبرها البعض ممارسات غير متوافقة مع التعاليم الإسلامية وهذه الانتقادات دفعت بعض الجماعات المتطرفة إلى إطلاق هجمات على الطرق الصوفية مما أثار قلق المجتمع.

 

دافع الشيخ شرف عن الصوفية في حديثه قائلا أن الصوفية تمثل جوهر الإسلام الحقيقي حيث تدعو إلى المحبة والتسامح وبيّن أن التصوف يركز على البعد الروحي ويعزز من القيم الأخلاقية والاجتماعية و"نحن لسنا تهديدًا، بل نسعى لبناء مجتمعات قائمة على الحب والسلام".

وعن دور الصوفية في المجتمع استعرض “شرف” أيضًا الدور التاريخي للصوفية في نشر التعاليم الإسلامية وتعزيز القيم الإنسانية فقد ساهمت الطرق الصوفية في نشر رسالة التسامح بين مختلف الفئات وكان لها دور كبير في تخفيف حدة التوترات الاجتماعية كما أشار إلى أهمية الحوار بين الأديان والثقافات الذي يعد أحد أسس التصوف.

وفي النهاية دعا “شرف”  إلى الحوار والاحترام المتبادل مؤكدًا أن الصوفية هي دعوة للسلام والتسامح وفي ظل هذه الأوقات الصعبة يبقى الأمل معقودًا على أن تُسهم الصوفية في تعزيز قيم المحبة والوئام في المجتمع المصري حيث تظل رسالة الصوفية حية في قلوب محبيها.

 

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