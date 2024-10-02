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رياضة

بمشاركة صفقات الزمالك.. فريق 2005 يفوز علي سيراميكا

سيدي ندياي
سيدي ندياي

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمن المركزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

سجل أنس وائل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 42، قبل أن يضيف أحمد الخضري الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 90 من اللقاء.

سيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفين بواقع هدف في كل شوط، بجانب إضاعة بعض الفرص الأخرى، وظهر جميع اللاعبين بمستوى فني متميز.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للمدافع الجديد جيفرسون كوستا، الذي أعلن النادي التعاقد معه منذ أيام لمدة أربعة مواسم قادمًا من أكاديمية كاستلو برانكو، حيث شارك في اللقاء كاملًا وظهر بشكل مميز نال إشادة الجميع.

و شهدت المباراة مشاركة السنغالي سيدي ندياي بشكل أساسي حتى الدقيقة 87 من  اللقاء.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، بجانب حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع.

ويقود فريق 2005 كل من: "أسامة عبدالله مدربًا، عبد العال فراج مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، ياسين غنيم إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، مصطفى عادل "ماريو" معدًا بدنيًا، رفعت حمدي مسئولًا للمهمات".

 

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