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رياضة

استمرار فعاليات معسكر الحكام بأبو قير بحضور جميع الخبراء

معسكر إعداد الحكام
معسكر إعداد الحكام بأبو قير، فيتو

لجنة الحكام، واصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جهودها بدعوة جميع خبراء وكوادر ونماذج التحكيم المصري لمحاضرة الحكام في معسكر أبو قير، والتي بدأت من المونديالي جمال الغندور والمونديالي عصام عبدالفتاح والخبير أحمد الشناوي والنائب رضا البلتاجي وأخيرًا بالموهوب سمير عثمان.

كبار خبراء التحكيم يشاركون في معسكر أبو قير

حضور خبر التحكيم الكبار في معسكر الحكام الذي ينفذه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة الإسكندرية بأبي قير يؤدي الي زيادة الدعم المعنوي والعلمي للحكام المصريين.

لم شمل منظومة التحكيم

معسكر حكام الإسكندرية اعتبره رموز منظومة التحكيم بمثابة بداية جديدة تبدأها لجنة الحكام الرئيسية بلم الشمل بين كبار ونماذج التحكيم المصري وزيادة ارتباطهم ومعرفتهم بين الحكام العاملين والمتقاعدين.

تأمل مثمر ينتظره الجميع داخل اسرة التحكيم بهذا العمل والجهد الكبير الذي تبذله لجنة الحكام وجميع أعضائها وعلى رأسها الكابتن محمد فاروق.

 

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لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم معسكر أبو قير جمال الغندور عصام عبدالفتاح رضا البلتاجي سمير عثمان

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