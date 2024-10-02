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رياضة

دوري أبطال أوروبا، لايبزيج يتقدم علي يوفنتوس بهدف بالشوط الأول

لايبزيج، فيتو
لايبزيج، فيتو

تقدم فريق لايبزيج الالماني علي يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

أحرز هدف لايبزيج بنيامين سيسكو في الدقيقة 30 

لايبزيج ضد يوفنتوس
 

ويخوض اليوفي اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دي جريجوريو.

الدفاع: سافونا، كالولو، بريمر وكامبياسو.

الوسط: ماكيني، فاجيولي وجونزاليس.

الهجوم: كوبمبيرز، يلدز وفلاهوفيتش.

لايبزيج ويوفنتوس

 

وكان يوفنتوس، قد بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على فريق أيندهوفن الهولندي 3 - 1، بينما خسر لايبزيج أمام أتلتيكو مدريد 2 - 1.

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ويفتقد يوفنتوس لخدمات 3 لاعبين، في مواجهة الفريق الالماني وهم: أركاديوز ميليك الذي لا يزال يعاني من مشاكل الركبة، وفاسيلي أدزيتش (مشكلة عضلية)، وتيموثي وياه (الكاحل).

ويقود الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، مباراة يوفنتوس أمام مضيفه لايبزيج الألماني، وسيكون حكم الفيديو المساعد بريسارد ومساعده ديلاجود.

ليتسكير قاد لليوفنتوس مباراة واحدة، تعادل فيها مع سبورتنج لشبونة البرتغالي 1-1 في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي في أبريل 2023، وقاد ليتسكير مؤخرًا نهائي يورو 2024

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موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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