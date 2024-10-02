أستاذ علوم سياسية: الأسابيع المقبلة حاسمة وصعبة على دول المنطقة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة وصعبة في المنطقة وبالتحديد قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول استغلال وضع الإدارة الأمريكية الحالي غير القادرة على الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ بعض المهام.

بطل قومي لإسرائيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المشهد"، المذاع على قناة"ten"، أن الأسبوع الأخير شهد تزايدًا كبيرًا في شعبية نتنياهو، والبعض وصفه بالبطل القومي بعد تحقيق الكثير من النجاحات في مواجهة حزب الله، ولكن الأمور تغيرت نسبيًّا بعد الضربات الإيرانية.



صواريخ إيران على الاحتلال

وأضاف أن إيران أطلقت عددًا أكبر من الصواريخ الباليستية على الاحتلال الإسرائيلي عن المرة السابقة، من الصعب التعامل معها، مقارنة بالمسيرات وصواريخ كروز التي أطلقت خلال الضربة الأولى لتل أبيب.



استهداف مقار عسكرية إسرائيلية بصواريخ إيرانية

وأشار إلى أن الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال لم يكن يستهدف أن يكون هناك رد رد فعل يؤدي إلى حرب بين طهران وتل أبيب، خاصة وأن إيران استهدفت قواعد عسكرية ومقر الموساد، ولم تستهدف مقرات مؤهلة بالسكان، وهذا ما يُفسر عدم وقوع إصابات من دولة الاحتلال.