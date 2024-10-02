الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو: نحن في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا وسننتصر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعازي لعائلات الجنود القتلى فى لبنان، قائلا: نعزي أهالي جنودنا الذين قتلوا اليوم فى لبنان  ونحن في ذروة حرب صعبة.

وتابع نتنياهو عبر “ إكس”:  نحن في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا، ولن يحدث هذا الأمر لأننا سنقف معا وسننتصر، وسنعيد مختطفينا في الجنوب، سنعيد سكاننا في الشمال، سنضمن خلود إسرائيل.

غارات إسرائيلية علي لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد قتلى جنوده في معارك جنوب لبنان، إلى 8  ضباط وجنود فضلا عن إصابة 7 آخرين.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقد أعلن حزب الله فى وقت سابق، التصدى إلى تحركات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة البساتين الحدودية.

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