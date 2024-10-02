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رياضة

مايكل ريشكه: عمر مرموش يمتلك عروضًا من إنجلترا وإسبانيا

عمر مرموش جناح منتخب
عمر مرموش جناح منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، تحدث الألماني مايكل ريشكه مدير وكالة CAA المسئولة عن تسويق اللاعب عمر مرموش، عن آخر العروض المقدمة للنجم المصري بعد تألقه مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

 

عروض إنجليزية وإيطالية وإسبانية لمرموش

وقال مايكل ريشكه في تصريحات لبرنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: "عمر مرموش يمتلك عروضًا من البريميرليج بالإضافة إلى إيطاليا وإسبانيا لكن حاليًا تركيزه هذا الموسم مع فريق آينتراخت فرانكفورت".

هاري كين، فيتو

وأضاف المدير التقني السابق لبايرن ميونخ وباير ليفركوزن: "مرموش لاعب مميز ويمتلك جودة كبيرة وأصبح الآن يتم مقارنته مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بعد البداية الجيدة في البوندسليجا".

وأكمل: "اللاعب نضج بشكل كبير وأصبح أفضل لاعب في البوندسليجا هذا الموسم حتى الآن بعد الانطلاقة المميزة له مع فريق آينتراخت فرانكفورت".

واختتم حديثه قائلًا: "النادي يرغب في استمرار مرموش خلال الفترة المقبلة بطلب من مدرب فرانكفورت، لكن ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا لأن الموسم مازال طويل وفي النهاية رغبة اللاعب سوف تحسم كل شيء".

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بـتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

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