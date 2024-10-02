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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يوفينتوس
يوفينتوس

يحتضن  ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا, المقرر لها اليوم الأربعاء 2-10-2024.

وحقق فريق يوفنتوس الفوز بنتيجة 3-1 على حساب آيندهوفن الهولندي، خلال لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما خسر لايبزيج من أتلتيكو مدريد 2-1، في الجولة ذاتها.


في مباراة الجولة الثانية التي تجمع بين الفريقين، سيكون فريق يوفنتوس الإيطالي هو الخصم الثالث لنادي لايبزيج في منافسات أوروبا بعد نابولي وأتالانتا، والأول على الإطلاق في بطولة دوري الأبطال.

وفاز فريق يوفنتوس في آخر 4 مباريات له ضد فرق ألمانيا، في مسابقات أوروبا، مع الحفاظ على نظافة شباكه (مرتان ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال ومثلهما ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي.


وخسر لايبزيج من أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى هذا الموسم، كما خسر من قبل أول مباراتين له في البطولة في موسمين من آخر 3 (2021-22، و2022-23).

وخسر يوفنتوس 4 من آخر 5 مباريات له خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا وتعادل في مباراة واحدة، بما في ذلك آخر 3 على التوالي.

وفاز الفريق الإيطالي بنتيجة 3-1 على حساب آيندهوفن الهولندي في أول مباراة للفريق تحت قيادة تياجو موتا في دوري الأبطال مع النادي، ويستهدف موتا أن يصبح ثالث مدرب لفريق السيدة العجوز، يحقق الفوز بأول مباراتين له في «تشامبيونزليج»، بعد مارشيلو ليبي 1995، وفابيو كابيلو 2004.

موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا


ويلتقي فريق يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024/25، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا المتوقع
في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

الدفاع: أندريا كامبياسو- بريمر- فيديريكو جاتي- بيير كالولو.

الوسط: كيفرين تورام- مانويل لوكاتيلي.

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