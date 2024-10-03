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اقتصاد

6 أسهم تتصدر أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 أسهم قائمة السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء..وجاءت كالتالي:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 332 مليون جنيه. 
- بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 304.5 مليون جنيه. 
- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 177 مليون جنيه. 
- حديد عز بقيمة تداول بلغت 165.6 مليون جنيه. 
- السويدي اليكتريك بقيمة تداول بلغت 148 مليون جنيه. 
- إعمار مصر للتنمية بقيمة تداول بلغت 132  مليون جنيه.

 

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الأربعاء، بضغط الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ومبيعات العرب،   وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 
 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة

 

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