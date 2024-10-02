الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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توقيع الكشف على 400 حالة في قافلة طبية مجانية بدار السلام فى سوهاج

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي 400 مواطن في قافلة طبية مجانية تقدم كافة الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بالنغاميش بدار السلام فى سوهاج.

وقام اليوم الدكتور حسام رضوان مدير الرقابة الداخلية بالإدارة والدكتور محمد عبد الواحد مدير الرعاية بالإدارة بالمرور على أعمال القافلة الطبية المجانية التي تقدم كافة الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بالنغاميش.

 

وأوضح الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام أنه أنطلق اليوم قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالنغاميش فى إطار مبادرة حياة كريمة وتستمر لمدة يومين لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان وإجراءات التحاليل الطبية وصرف العلاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رضوان أن القافلة الطبية بقرية النغاميش اليوم أوقعت الكشف الطبي على 400 مواطن بالإضافة إلى صرف العلاج وإجراء التحاليل الطبية اللازمة والسكر التراكمي والاعتلال الكلوي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج.

 

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