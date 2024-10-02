تستضيفه مصر من ٤-٨ نوفمبر، محافظ القاهرة يناقش استعدادات المنتدى الحضرى العالمى

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا مع السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى لمتابعة تحضيرات محافظة القاهرة، لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر "WUF12"، خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".

وذلك بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأحمد رزق مدير مكتب الهابيتات بالقاهرة، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

المنتدى الحضرى العالمى



شهد الاجتماع عرضًا للمقترحات الخاصة بالزيارات الميدانية والسياحية التي تنظمها محافظة القاهرة لضيوف مصر المشاركين في المنتدي من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والوفود المشاركة، وكذلك مقترح الفعاليات التى يتم تنفيذها قبل وخلال المؤتمر.



وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على حرص المحافظة تقديم كل الدعم اللازم لاخراج محافظة القاهرة بالصورة المطلوبة والتي تليق بمصر والجهود التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أنها المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، التي يعود فيها المنتدى الحضرى العالمى الي القارة الافريقية حيث تم عقد المنتدى الأول فى نيروبي عام 2001 .



ويعتبر المنتدى مؤتمرًا دوليًا مخصصًا للقضايا الحضرية، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويتم عقده كل عامين، ويأتي كثاني أهم منتدى علي أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ.

ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى: https://wuf.unhabitat.org/wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 اكتوبر 2024.