وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة يتابعون تحضيرات استضافة المنتدى الحضري العالمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعا موسعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات"

وحضر الاجتماع، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والشركة المنظمة للمنتدى، والشركة المسئولة عن التسويق والترويج للمنتدى.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، ومراجعة دور كل وزارة والمهام المنوطة بها، وما تم إنجازه من تلك المهام حتى الآن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير لمتابعة هذا الملف.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، ويعد الفوز باستضافة المنتدى، شاهدًا جديدًا على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى الحضرى العالمى، عقد اجتماع وزارى لوزراء الإسكان الأفارقة، والذى يمثل فرصة كبيرة لعرض قدرات وإمكانات شركات المقاولات المصرية، مما يفتح آفاقا ومجالات عمل لها فى السوق الإفريقية، بجانب التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها، وخاصة بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، مدن الجيل الرابع، وعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية العمرانية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تنظيم حفل افتتاح وختام مبهر يظهر القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية، كما أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، هذا بجانب الفعاليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدى، وتتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.

تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة التحضير للمنتدى

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة التحضير للمنتدى، وعقد اجتماع أسبوعى لممثلى كل الوزارات والجهات بمقر وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها التي تم استعراضها في الاجتماع تمهيدًا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدى، خاصة مع بدء العد التنازلي واقتراب استضافة مصر للمنتدى بما يسهم في خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق للدولة المصرية، باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محليًا وإقليميًا وعالميًا.

كما تم أيضًا خلال اللقاء التوجيه بأهمية العمل علي رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر انعقاد المنتدي وكذا مسارات الزيارات الميدانية للوفود المشاركة في المنتدى.

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.