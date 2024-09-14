السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يستقبل منسقي المنتدى الحضرى العالمى بمصر والهابيتات

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ  القاهرة، السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى بمصر لمتابعة أعمال تحضيرات استضافة المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر في دورته الثانية عشر خلال الفترة ٤- ٨  نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة القاهرة، وذلك بحضور خيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضرى العالمى بالمكتب الرئيس لبرنامج المستوطنات البشرية للامم المتحدة (الهابيتات) بنيروبي - كينيا ووفد من مكتب المنسق العام بمصر ووفد من مكتب الهابيتات بالقاهرة.

تحضيرات استضافة المنتدى الحضرى العالمى 

 

محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول ببعض المدارس الفنية

محافظ القاهرة يشارك في تشييع جثمان إيهاب جلال (صور)

تناول الإجتماع الفعاليات والجلسات التى ستنعقد خلال فترة المنتدى وما يسبقها من أحداث وفعاليات متمثلة فى أسبوع القاهرة الحضرى التي ستنظمه محافظة القاهرة بالإضافة إلى سبل الترويج للحدث من قبل المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة سبل الدعم لخروج هذا الحدث بالشكل المشرف للدولة المصرية.

كما كلف محافظ القاهرة بتشكيل لجنة بالمحافظة، معنية بالتنظيم ومتابعة الحدث، لتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة.

 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

الجدير بالذكر أنها المرة الأولى منذ أكثر من ٢٠ عامًا، التي يعود فيها المنتدى الحضرى العالمى الي القارة الأفريقية حيث تم عقد المنتدى الأول فى نيروبى عام  ٢٠٠١، وتلاه عدة منتديات وصولا إلى المنتدى الحضرى العالمى WUF12 المقرر عقده فى القاهرة فى الفترة من ٤ – ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ القادم، وهى الدورة الثانية عشر له.
والمنتدى الحضرى العالمى هو مؤتمر دولي مخصص للقضايا الحضرية، ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ويتم عقده كل عامين، ويعد ثاني أهم منتدى علي أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ، ويهدف إلى دراسة التوسع الحضري السريع وكيفية ضمان التنمية الحضرية المستدامة.
#كل يوم نسعى نضيف جديد #

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنتدى الحضرى العالمى المستوطنات البشرية للمنتدى الحضري العالمي محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: تخفيضات بمعرض أهلا مدارس تصل لـ 30%

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

حذر من تكرار فيضان نوح، خبير يكشف تسريبا كارثيا بسد السرج الأخطر من النهضة

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

ads

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية