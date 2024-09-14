محافظ القاهرة يستقبل منسقي المنتدى الحضرى العالمى بمصر والهابيتات

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى بمصر لمتابعة أعمال تحضيرات استضافة المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر في دورته الثانية عشر خلال الفترة ٤- ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة القاهرة، وذلك بحضور خيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضرى العالمى بالمكتب الرئيس لبرنامج المستوطنات البشرية للامم المتحدة (الهابيتات) بنيروبي - كينيا ووفد من مكتب المنسق العام بمصر ووفد من مكتب الهابيتات بالقاهرة.

تحضيرات استضافة المنتدى الحضرى العالمى

تناول الإجتماع الفعاليات والجلسات التى ستنعقد خلال فترة المنتدى وما يسبقها من أحداث وفعاليات متمثلة فى أسبوع القاهرة الحضرى التي ستنظمه محافظة القاهرة بالإضافة إلى سبل الترويج للحدث من قبل المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة سبل الدعم لخروج هذا الحدث بالشكل المشرف للدولة المصرية.

كما كلف محافظ القاهرة بتشكيل لجنة بالمحافظة، معنية بالتنظيم ومتابعة الحدث، لتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الجدير بالذكر أنها المرة الأولى منذ أكثر من ٢٠ عامًا، التي يعود فيها المنتدى الحضرى العالمى الي القارة الأفريقية حيث تم عقد المنتدى الأول فى نيروبى عام ٢٠٠١، وتلاه عدة منتديات وصولا إلى المنتدى الحضرى العالمى WUF12 المقرر عقده فى القاهرة فى الفترة من ٤ – ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ القادم، وهى الدورة الثانية عشر له.

والمنتدى الحضرى العالمى هو مؤتمر دولي مخصص للقضايا الحضرية، ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ويتم عقده كل عامين، ويعد ثاني أهم منتدى علي أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ، ويهدف إلى دراسة التوسع الحضري السريع وكيفية ضمان التنمية الحضرية المستدامة.

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