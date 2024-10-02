وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام سير العملية التعليمية

زار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية مدرسة الشهيد محمد مصطفي الجوهري الرسمية للغات

وتبادل الحديث مع تلاميذ الصفوف الأولي وتمنى للجميع عاما دراسيا موفقًا.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

ومن جانبه قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن عودة الطلاب الي المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية.

ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية المفاجئة على عدد من المدارس بمدينة المنصورة للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب حيث قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بجولة مفاجئة علي عدد من المدارس بمدينة المنصورة للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب، حيث تفقد مدرسة طه حسين الثانوية بنين بسندوب، ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية.

وأكد " المحافظ " علي أن عودة الطلاب الي المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية والقضاء علي السناتر التعليميه لأن حضور الطلاب الي المدرسه يذرع في وجودانهم أهمية التعليم وعلماء مصر تخرجوا من المدارس الحكوميه.

وأكد " المحافظ " علي أن عودة الطلاب الي المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية والقضاء علي السناتر التعليميه لأن حضور الطلاب الي المدرسه يذرع في وجودانهم أهمية التعليم وعلماء مصر تخرجوا من المدارس الحكوميه.

ضرورة التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزي المدرسي الموحد

توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية واعلامها

ووجه " المحافظ " بضرورة توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية واعلامها وعلمائها، منها دار ابن لقمان وتاريخ معركة المنصوره التي انتصر فيها شعب المنصوره علي الحملة الفرنسية بالإضافة إلي أعلام الدقهليه مثل الشيخ الشعراوي وام كلثوم وفاروق الباز ليكونوا قدوة لهم.

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