الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

9 آلاف كتاب منحة من وزارة التنمية المحلية لطلاب الدقهلية (فيديو وصور)

استيلام كتب لمكتبات
استيلام كتب لمكتبات الدقهلية، فيتو

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الدقهلية استلام 9 آلاف كتاب مقدمة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية ".

و توجه اليوم  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم إلي مدرسة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الإعدادية بنين لمتابعة استلام 9 الاف كتاب كدفعة أولي من أصل 20 الف كتاب مقدمة من الإدارة المركزية لمكتبات الأقاليم التابعة لوزارة التنمية المحلية سيتم توزيعها علي المكتبات المدرسية بجميع الإدارات التعليمية بالدقهلية علي أن يتم تسلم 11 الف كتابا كدفعة ثانية في الفصل الدراسي الثاني بمشيئة الله.

 


كما تم تزويد مكتبة المدرسة المصرية اليابانية ببني عبيد بعدد آخر من الكتب المناسبة لنوعية التعليم والمناهج التي يتم تدريسها بهذه المدرسة ويأتي ذلك تشجيعا وتدعيما لطلاب محافظة الدقهلية حيث فازت الطالبة سلمي حازم بالجائزة الأولى في المشروع الوطني للقراءة والتي تقدر بخمسمائة ألف جنيه مصري عام ٢٠٢٢.

 كما فازت الطالبة فاطمة صلاح صبح بالمركز الخامس والتي تقدر جائزته بخمسين ألف جنيه مصري عام ٢٠٢٣ وفاز الطالب محمد عادل في مسابقة تحدي القراءة العربي بالمركز الرابع علي مستوى الجمهورية عام ٢٠٢٤.


وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة،والدكتورة جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة والدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية وهالة البدوي موجه عام المكتبات هذا وقد تقدم وكيل الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للمسئولين بوزارة التنمية المحلية والقائمين علي الإدارة المركزية لمكتبات الأقاليم لسرعة الاستجابة.

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