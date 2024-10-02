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محافظات

رئيس جامعة الأقصر: انتصارات أكتوبر ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن واعادت الكرامة

أثناء الاحتفال ,
أثناء الاحتفال , فيتو

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في احتفالية وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

احتفالات نصر أكتوبر المجيدة 


جاء ذلك بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، واللواء طيار أركان حرب أحمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء أركان حرب عصام رزق قائد الفرقة 15 دفاع جوي، والدكتور هشام ابو زيد، نائب محافظ الأقصر، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.


وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، إن هذه الذكرى الغالية ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن، فقد أعادت فيها القوات المسلحة المصرية الكرامة لشعبها وسطرت ملحمة تاريخية بدماء أبناء الوطن ستظل شاهدة على قدرة المصريين على صنع المعجزات بتوحدهم والتحامهم خلف قيادتهم السياسية، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.

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