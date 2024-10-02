الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حقوق المنوفية توضح الإجراءات المتخذة ضد بطل واقعة التطاول على الطلاب

واقعة استاذ كلية
واقعة استاذ كلية الحقوق جامعة المنوفية، فيتو

علق الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، على الفيديو المتداول لأستاذ جامعي بالكلية وهو يتطاول بألفاظ غير لائقة على الطلاب.

 

فيديو أستاذ كلية الحقوق جامعة المنوفية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أستاذ المادة المتداول له الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت منه بعض الألفاظ التي تتنافي مع القيم والتقاليد الجامعية وبالتالي تم رفع مذكرة لرئيس الجامعة الذي أمر بإحالته للتحقيق.

 

سمعة وسيرة أستاذ كلية الحقوق جامعة المنوفية

ولفت إلي أن الأستاذ الجامعي صاحب الواقعة يعمل بجامعة المنوفية وكلية الحقوق منذ 34 عاما ويشهد له الجميع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وهذه المرة الأولى التي يخرج منه ألفاظ خارجة، معقبا: ما حدث سلوك فردي لم نعتاد عليه

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عقوبات واقعة كلية الحقوق جامعة المنوفية

وأشار إلي أن هناك عقوبات محددة سيتم تطبيقها على الأستاذ الجامعي تبدأ بالتنبيه واللوم والي أن يصل الأمر للإحالة إلي مجلس التأديب.
 

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