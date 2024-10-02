بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق
أحالت جامعة المنوفية عضو هيئة التدريس صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقيق وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.
وأكدت جامعة المنوفية غي بيان صحفي حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية وانضباط العملية التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منذ الأمس فيديوهات لعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق جامعة المنوفية يتطاول فيها علي الطلاب بالفاظ غير لائقة وهو ما تسبب في حالة من الجدل وسط مطالبات بضرورة التحقيق مع عضو هيئة التدريس.
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