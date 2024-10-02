الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

القبض على عاطل وبحوزته مخدر الـ شابو فى سوهاج

القبض على عاطل, فيتو
القبض على عاطل, فيتو

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا القبض على عاطل وبحوزته جرامات من مخدر الشابو معدة للبيع، ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول، تم تحرير المحضر وأخطرت إدارة البحث للتحرى

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بضبط عاطل وبحوزته 30 جرام شابو معدة للبيع 

تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة طهطا الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب احمد ابو حسوب من ضبط عاطل يدعى أبو القاسم.م.ال عمره 36 سنة شارع الجيش دائرة القسم وبحوزته 30 جرام شابو ومبلغ مالى وهاتف محمول  

المتهم أمام الرائد السمان يعترف بارتكابه الواقعة 

و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المخدر للبيع والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بالعملاء تحرر المحضر وأحيل للنيابة للتحقيقات 

 

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